Борис Щербаков рассказал о своем состоянии после госпитализации с пневмонией
Госпитализация произошла вчера, 27 октября, сегодня актеру стало лучше.
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Народный артист России Борис Щербаков подтвердил «Звезде» информацию о своей госпитализации. Он сообщил, что скорую пришлось вызывать из-за пневмонии.
«Да, пневмония. Госпитализировали вчера. Сегодня уже лучше. Врачи провели комплекс исследований, что-то закапали, стало лучше», - рассказал артист.
Ранее Щербаков был госпитализирован в августе. Артист рассказал, что у него не подтвердилось подозрение на COVID-19, однако наблюдалось ослабление иммунитета.