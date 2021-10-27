СМИ: вакцинацию для россиян предложили сделать обязательной

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) выступили с предложением сделать вакцинацию россиян от COVID-19 фактически обязательной и бесплатной. Об этом сообщается в письме организаций вице-премьеру Дмитрию Григоренко, передает газета «Известия».

В качестве мер для борьбы с COVID-19 бизнес предложил отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни и перейти к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Также было отмечено, что в организациях высказали мнение, что граждане должны иметь возможность бесплатно прививаться как в государственных, так и в частных поликлиниках.

Ранее стало известно, что в России не зарегистрированы летальные исходы в результате острой реакции на вакцину от COVID-19. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин. Он отметил, что технологически у разработчиков отечественной вакцины есть возможность менять ее под каждый новый штамм, однако, по его словам, в этом нет необходимости.