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СМИ: вакцинацию для россиян предложили сделать обязательной

Кира Карон
08:27 27.10.2021
В качестве мер борьбы с COVID-19 бизнес предложил отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни и переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации
СМИ: вакцинацию для россиян предложили сделать обязательной
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) выступили с предложением сделать вакцинацию россиян от COVID-19 фактически обязательной и бесплатной. Об этом сообщается в письме организаций вице-премьеру Дмитрию Григоренко, передает газета «Известия».

В качестве мер для борьбы с COVID-19 бизнес предложил отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни и перейти к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Также было отмечено, что в организациях высказали мнение, что граждане должны иметь возможность бесплатно прививаться как в государственных, так и в частных поликлиниках.

Ранее стало известно, что в России не зарегистрированы летальные исходы в результате острой реакции на вакцину от COVID-19. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин. Он отметил, что технологически у разработчиков отечественной вакцины есть возможность менять ее под каждый новый штамм, однако, по его словам, в этом нет необходимости.

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