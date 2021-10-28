Генпрокурор РФ выразил озабоченность попытками экстремистов дестабилизировать обстановку в РФ и Белоруссии

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что попытки экстремистов и террористов дестабилизировать обстановку в РФ и Белоруссии вызывают озабоченность. Об этом он сказал на встрече с президентом Белорусии Александром Лукашенко.

«Сегодня особую взаимную озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и в Беларуси извне путем в том числе активизации экстремистских и террористических группировок. Данные вызовы приобрели особое значение в связи с сегодняшней ситуацией в Афганистане. Мы должны скорректировать вопросы безопасности на всем пространстве СНГ», - заявил Краснов.

Ранее Краснов принял участие в 31-м заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств - участников СНГ. Генпрокурор призвал коллег активнее развивать взаимодействие, отметив, что Генеральная прокуратура Российской Федерации всегда открыта для плодотворного сотрудничества и обмена опытом надзорной деятельности.