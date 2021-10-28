Командование Балтфлота поощрит двух морпехов за спасение людей в Балтийске

Командование Балтийского флота поощрит двух морских пехотинцев, спасавших людей после взрыва и пожара в жилом доме в Балтийске, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Напомним, причиной ЧП, которое произошло в Балтийске 26 октября, стала утечка бытового газа. После пожара в многоэтажке люди выпрыгивали из окон.

Военнослужащие одними из первых пришли на помощь. Юрий Прохоренко вместе с прохожими помог эвакуироваться жильцам со второго этажа, которые находились над квартирой, где произошло ЧП, но не могли выбраться из здания сами из-за дыма.

Двоих детей скидывали из окна, а находившиеся внизу люди ловили их на растянутые куртки. Затем поймали мужчину и его жену. Сослуживец Юрия Раджаб Резванов вместе с другом вынес с четвертого этажа пожилую женщину.