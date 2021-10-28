Адвокат объяснил, почему был оправдан экс-глава Раменского района Кулаков

Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков был оправдан судом присяжных из-за того, что обвинение не смогло предоставить существенных доказательств его вины. Так считает адвокат по гражданским и уголовным делам по Раменскому району Вадим Кудрявцев.

«Прокуратура в судебном процессе не убедила присяжных в том, что есть его вина. Соответственно, если присяжные приняли решение, то обвиняемый считается оправданным», - рассказал Кудрявцев.

Юрист отметил, что, несмотря на принятое судом решение, у обвинения имеется возможность его оспорить. Так, например, было во время разбирательств по делу убийства журналистки Анны Политковской.

«Помните дело Политковской? Там обвиняемых несколько раз оправдывали. Прокуратура может внести протест, чтобы вердикт присяжных был отменен. И дело будет рассматриваться в новом составе суда присяжных», - отметил адвокат.

Кудрявцев отметил, что состав суда присяжных выбирает сторона защиты и обвиняемый. Как правило, присяжным может стать любой человек, не имеющий судимости. Однако окончательный состав выбирает ответчик.

«Адвокаты могут выбирать присяжных. В общем процессе суд предоставляет 25 человек, после чего защитники могут отобрать их по каким-либо мотивам. Это простые граждане», - отметил адвокат.

В конечном итоге, считает адвокат, прокурору не удалось убедить присяжных в своей правоте.

«Значит, не были собраны убедительные доказательства. Это слабая работа прокурора - присяжные не знают всех деталей дела, все зависит от стороны обвинения. В суде присяжных главное - это состязательность, народ надо убедить. Может быть, прокурор рассчитывал на общий суд - по моей практике, там иногда "натягивают" обвинения», - заключил адвокат.

Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков обвинялся в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Следствие считает, что чиновник сделал это из-за личной неприязни.