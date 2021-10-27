Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве

Бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова оправдали присяжные по делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом сообщил адвокат Кулакова Артем Сарбашев.

«Оправдан», - цитирует ТАСС слова юриста.

Сарбашев также рассказал, что перед присяжными поставили следующие вопросы: было ли убийство, если было, то совершил ли его Кулаков, виновен ли Кулаков и заслуживает ли он снисхождения. Так, присяжные подтвердили факт убийства, однако на остальные вопросы ответили отрицательно. Впоследствии вопрос о снисхождении сняли.

«15 ноября в Подольском городском суде будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор», - уточнил адвокат.

Московский суд арестовал экс-главу Раменского района по обвинению в убийстве его коллеги еще в 2019 году. Замглавы Общественной палаты района нашли мертвой в машине.