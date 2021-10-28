Двигатель новейшего авиалайнера МС-21 испытали на прочность вулканическим пеплом

В Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха газогенератор авиадвигателя ПД-14 для новейшего авиалайнера МС-21 испытали на прочность пеплом камчатского вулкана Шивелуч. Это необходимо для того, чтобы удостовериться, что самолет будет способен безопасно пролететь через облако вулканического пепла.

«Проверку пеплом камчатского вулкана Шивелуч успешно прошел газогенератор новейшего двигателя ПД-14 для среднемагистральных лайнеров - час нахождения в этой агрессивной среде практически не привел к изменению его характеристик. После разборки специалисты пермского КБ не обнаружили никаких нежелательных последствий для изделия, что подтверждает безопасность эксплуатации при пролете через облако пепла», - сказал индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.

Испытания организовали в Москве, на стенде в ЦИАМ им. П.И. Баранова в рамках валидации сертификата типа двигателя ПД-14 в Европейском агентстве авиационной безопасности.

ПД-14 - первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России, который разработан с применением отечественных материалов и передовых технологий. Планируется, что стоимость жизненного цикла нового двигателя будет ниже, чем у аналогов, на 15-20%.

Ранее сообщалось, что авиалайнер МС-21 планируется полностью сертифицировать в декабре 2021 года.