Прокуратура утвердила обвинение по делу о дебоше на станции «Текстильщики»

Столичная прокуратура утвердила обвинение троим фигурантам уголовного дела о хулиганстве в вагоне поезда на станции метро «Текстильщики». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 12 октября. В вагоне метро началась словесная перепалка, в ходе которой участников конфликта попытались вывести из вагона. До рукоприкладства дело не дошло - агрессивных мужчин задержали сотрудники службы безопасности метро и полиции.