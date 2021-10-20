ВОЗ возобновила процесс одобрения вакцины «Спутник V»

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что предквалификационный отбор российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для одобрения ВОЗ вступает в финальную стадию.

«Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы», - сказано в заявлении в Twitter разработчиков вакцины.

В свою очередь, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что организация рассчитывает, что ВОЗ одобрит препарат в ближайшие пару месяцев.

В настоящее время российская вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Доказанная эффективность российского лекарственного препарата составила 97,6%.

В начале октября в ВОЗ сообщили о скором возобновлении процедуры признания «Спутника V».