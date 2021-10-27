После сделки России и Венгрии Украина потеряла 4,5 миллиардов кубометров транзита газа
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что объем транзита газа по украинской газотранспортной системе сократился примерно на 4,5 миллиардов кубометров после заключения Венгрией контракта с «Газпромом» на поставки газа в обход Украины.
Он отметил, что на данный момент есть риск потери вплоть до 10 миллиардов кубометров в этом направлении.
«Отмечу, что Венгрия в этом году была основным направлением для импорта — 95% объемов газа. Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и мы этот импорт осуществляем. Каждый день импортируется около 5 миллионов кубометров газа украинскими и международными трейдерами», - сказал Макогон, передает «Коммерсантъ».
В заключение Макогон добавил, что Украина готова подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 миллиардов кубометров газа в год на следующие 10–15 лет в случае заинтересованности американской и немецкой стороны.
Контракт на поставки российского газа рассчитан на 15 лет и все это время он будет идти по газопроводу «Турецкий поток», а значит в обход Украины, которая традиционно зарабатывала на перекачке российского газа в Европу.