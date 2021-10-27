Взрыв обвалил стену в одном из домов в Улан-Удэ

В Улан-Удэ прогремел врыв в жилом доме на Московской улице. В результате в одной из квартир обвалилась стена. В детской комнате выбило стекла и замкнуло стиральную машину, которая в итоге сгорела.

На данный момент на месте работают специалисты, чтобы выяснить причину происшествия, пишет Telegram-канал ТИВИКОМ NEWS.

О пострадавших не сообщается. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее МЧС подтвердило взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, пострадали четыре человека, 32 человека эвакуированы, под завалами могут находиться два человека.