Взрыв обвалил стену в одном из домов в Улан-Удэ
В детской комнате выбило стекла и замкнуло стиральную машинку, так что она практически вся сгорела.
© Фото: ТИВИКОМ NEWS, telegram
В Улан-Удэ прогремел врыв в жилом доме на Московской улице. В результате в одной из квартир обвалилась стена. В детской комнате выбило стекла и замкнуло стиральную машину, которая в итоге сгорела.
На данный момент на месте работают специалисты, чтобы выяснить причину происшествия, пишет Telegram-канал ТИВИКОМ NEWS.
О пострадавших не сообщается. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее МЧС подтвердило взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, пострадали четыре человека, 32 человека эвакуированы, под завалами могут находиться два человека.