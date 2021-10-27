Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украина выдала России жителя Клинцов, обвиняемого в мошенничестве с выплатами из-за ЧАЭС

Кира Карон
07:37 27.10.2021
Добавляется, что злоумышленники присвоили положенные нуждающимся выплаты на сумму 29 миллионов рублей.
Украина выдала России жителя Клинцов, обвиняемого в мошенничестве с выплатами из-за ЧАЭС
© Фото: Okla Michal,CTK, Globallookpress
Читайте нас на:

Украина выдала России обвиняемого в мошенничестве на сумму 29 миллионов рублей Игоря Шитого, который был объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Предварительно установлено, что в 2009 году житель города Клинцы Брянской области вместе с другими злоумышленниками разработал криминальную схему», - говорится в сообщении.

Злоумышленники вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Обвиняемый передан представителям российских правоохранительных органов.

Ранее в Роскомнадзоре предупредил россиян о случаях мошенничества под прикрытием работы ведомства. Злоумышленники звонят и пишут своим потенциальным жертвам в мессенджерах или соцсетях в попытках завладеть их персональными данными. Представляются мошенники сотрудниками Роскомнадзора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:36 Армия
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
05:01 Армия
Видео
Минобороны направило в Тулу 35 военных медиков ЗВО для помощи в борьбе с COVID-19
02:49 В стране и мире
Французы раскритиковали решение передать золото скифов Украине
01:39 В стране и мире
Видео
Арестованные в Турции россияне поделились эмоциями после освобождения из-под стражи
23:14 В стране и мире
Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении-2021»
Популярное
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.