Украина выдала России жителя Клинцов, обвиняемого в мошенничестве с выплатами из-за ЧАЭС

Украина выдала России обвиняемого в мошенничестве на сумму 29 миллионов рублей Игоря Шитого, который был объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Предварительно установлено, что в 2009 году житель города Клинцы Брянской области вместе с другими злоумышленниками разработал криминальную схему», - говорится в сообщении.

Злоумышленники вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Обвиняемый передан представителям российских правоохранительных органов.

Ранее в Роскомнадзоре предупредил россиян о случаях мошенничества под прикрытием работы ведомства. Злоумышленники звонят и пишут своим потенциальным жертвам в мессенджерах или соцсетях в попытках завладеть их персональными данными. Представляются мошенники сотрудниками Роскомнадзора.