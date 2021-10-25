В Центральную Россию придет потепление

В Центральном Федеральном округе России температура будет на 3-4 градуса выше нормы из-за теплых ветров с Атлантики, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также рассказал, что ближе к четвергу погода улучшится до 10-12 градусов тепла.

«Воздушные массы будут приходить с Атлантики. Они довольно теплые, поэтому температура со среды будет 7-8 градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы. Начиная с четверга, будут двузначные значения температуры, до 10-12 градусов», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее синоптик предупредил москвичей о самом холодном дне в октябре. В понедельник, 25 октября, дневная температура будет всего 2-4 градуса выше ноля. Также Вильфанд отметил, что осадков в этот день не ожидается, будет выглядывать солнце, а ветер успокоится, и уже во вторник температура начнет повышаться.