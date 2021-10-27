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Французы раскритиковали решение передать золото скифов Украине

Анна Берестовая
02:49 27.10.2021
Французы не одобрили решение апелляционного суда отдать золото скифов Украине.
Французы раскритиковали решение передать золото скифов Украине
© Фото: ТРК "Звезда"
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Ряд читателей французской газеты Le Figaro негативно воспринял решение нидерландского апелляционного суда о передаче золота скифов из музеев Крыма украинскому государству.  Свое недовольство они выразили в комментариях к новости, сообщающей о развитии ситуации.

Многие французы согласились, что экспонаты в первую очередь принадлежат самому Крыму, следовательно именно на полуостров они и должны вернуться. Выразившие соответствующее мнение интернет-пользователи оказались солидарны в том, что артефакты стоит отдать музеям.

«Именно музеи Крыма нашли, приобрели, сохранили и охраняли эти сокровища. Поэтому надо было вернуть их владельцам, то есть музеям. Это юридическая проблема, не имеющая ничего общего с политикой», - указал один из комментирующих.

Также под постом было выражено мнение, что государство не должно оказаться получателем скифских сокровищ. Тем более, согласно замечанию одного из пользователей, украинское государство не должно принимать дары этой цивилизации, как не принимает «все, что не является украинским».

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Амстердама признал примерно 2000 артефактов, составляющих коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев, собственностью Украины. На решение суда не повлиял и тот факт, что вывезенные на выставку в феврале 2014 года объекты были найдены на территории Крыма.

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