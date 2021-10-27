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Суд арестовал владельца автобуса по делу о смертельном ДТП в Калмыкии

Кира Тило
23:25 27.10.2021
В результате аварии погибло шесть человек, в том числе ребенок.
Суд арестовал владельца автобуса по делу о смертельном ДТП в Калмыкии
© Фото: 08.mchs.gov.ru
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В Калмыкии суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу владельцу автобуса и частному предпринимателю из Махачкалы после ДТП, в котором погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца индивидуальному предпринимателю г. Махачкалы Республики Дагестан и владельцу автобуса, подозреваемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в автобусе были непригодные для использования ремни безопасности. Кроме этого, фельдшер - жена предпринимателя - не провела медицинский осмотр водителей на общее состояние здоровья.

«Не обеспечив надлежащего медицинского осмотра водителей фельдшером, являющимся его супругой, на состояние опьянения и общее состояние их здоровья, и предрейсового осмотра технического состояния транспортного средства, в 15 часов 00 минут того же дня выпустил автобус „Неоплан 116“ в рейс с ремнями безопасности, неприспособленными для их использования», - уточняется в сообщении.

Авария произошла в ночь с 24 на 25 октября на 245 километре трассы Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». По данным МЧС России, автобус следовал по маршруту «Махачкала - Санкт-Петербург», в его салоне находись 28 человек. Он столкнулся с грузовиком «КамАЗ». 

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