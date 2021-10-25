В провинции Дераа на юге Сирии завершился процесс примирения боевиков и сдачи оружия

В южной сирийской провинции Дераа завершился процесс примирения боевиков и сдачи оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии по примирению Хусейна Рифаи.

Кроме того, в полицейском участке Дераа открыт центр для расследования дел отказавшихся от примирения боевиков.

Напомним, что в середине октября в Латакии открылся Центр изучения русского языка и культуры. В начале месяца сообщалось, что в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировали 14 обстрелов с позиций боевиков.