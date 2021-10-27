Хоккеист Tampa Bay Никита Кучеров пропустит игры в NHL из-за травмы

Нападающий хоккейного клуба в составе NHL Tampa Bay Lightning россиянин Никита Кучеров успешно перенес операцию из-за травмы, но некоторое время не сможет выходить на лед в составе команды.

Как сообщается в микроблоге клуба в Twitter, на восстановление после оперативного вмешательства хоккеисту потребуется около двух месяцев.

«Никита Кучеров пропустит приблизительно 8-10 недель из-за травмы после успешной операции на нижней части тела», - указано на странице клуба в соцсети.

Кучеров получил травму 16 октября, во время встречи в матче регулярного чемпионата NHL с Washington Capitals, которая завершилась победой Tampa Bay со счетом 2:1 после овертайма.

В третьем периоде российский форвард столкнулся с игроком из команды соперников, после чего был вынужден вернуться на скамейку запасных, придерживаясь за нижнюю часть живота. Затем Кучеров удалился в раздевалку.

Как сообщалось ранее, российские звезды национальной хоккейной лиги США Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский отправятся на зимнюю Олимпиаду в Пекин защищать цвета национальной сборной.