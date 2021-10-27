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«Локомотив» в третий раз выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Валентина Пескова
22:57 27.10.2021
Московская команда вновь стала победителем престижных соревнований, обыграв соперников из Португалии.
«Локомотив» в третий раз выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Московский «Локомотив» одержал победу над португальской командой «Брага» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча соперников завершилась со счетом 6:4.

В составе россиян хет-трик оформил Борис Никоноров, по одному мячу забили Филипп Борер, Станислав Кошарный (голкипер) и Федор Земсков, сообщает РИА Новости.

«Локомотив» стал победителем клубного чемпионата мира в третий раз за историю своей команды. В матче за третье место победил бразильский «Васко да Гама», сломив минское «Динамо» (10:6).

На седьмом месте расположился московский «Спартак». Турнир проходил с 26 по 27 октября в Москве.

Напомним, сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира, который проходил в столице летом. В финале соревнований наши спортсмены обыграли команду Японии со счетом 5:2.

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