«Локомотив» в третий раз выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Московский «Локомотив» одержал победу над португальской командой «Брага» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча соперников завершилась со счетом 6:4.

В составе россиян хет-трик оформил Борис Никоноров, по одному мячу забили Филипп Борер, Станислав Кошарный (голкипер) и Федор Земсков, сообщает РИА Новости.

«Локомотив» стал победителем клубного чемпионата мира в третий раз за историю своей команды. В матче за третье место победил бразильский «Васко да Гама», сломив минское «Динамо» (10:6).

На седьмом месте расположился московский «Спартак». Турнир проходил с 26 по 27 октября в Москве.

Напомним, сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира, который проходил в столице летом. В финале соревнований наши спортсмены обыграли команду Японии со счетом 5:2.