СМИ: экс-начальник УФСБ по Ярославской области найден мертвым в Подмосковье

СМИ сообщают, что бывшего начальника УФСБ России по Ярославской области Александра Кубасова якобы обнаружили мертвым в Московской области.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, причиной смерти Кубасова могла стать вирусная пневмония. Мужчина, по данным прессы, скончался в гостинице «Матвеевская» в Одинцовском районе.

Ранее в СМИ сообщили, что Новой Москве бывшего полковника МВД нашли убитым. Тело Андрея Новосельцева, говорится в прессе, с ножевыми ранениями обнаружила его дочь.