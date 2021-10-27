Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию

Музей Победы на Поклонной горе в Москве пригласил рэпера Алишера Моргенштерна на экскурсию, чтобы рассказать, какой ценой советский народ разгромил нацистов в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала пресс-служба музея.

«Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник пригласил рэпера Моргенштерна посетить музей с ознакомительной экскурсией. Гиды проведут его по экспозициям и залам, расскажут о главных событиях, героях и той цене, что была отдана народом за Победу», - говорится в сообщении.

Директор Музея подчеркнул, что надеется, что «его мнение о ненужности празднования Дня Победы после этого сильно изменится, ведь без знания прошлого нет и будущего».

Ранее Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад. Адвокат рэпера Сергей Жорин рассказал «Звезде», что СМИ распространили недостоверную информацию о том, что Моргенштерн якобы предлагал запретить День Победы. Артист, по словам Жорина, выразил непонимание масштабности данного праздника. Юрист считает, что многие представители молодежи также не понимают значение Дня Победы, и за это не нужно наказывать. При этом, говорит Жорин, молодым людям следует разъяснять важность праздника.