Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации в 14 регионах РФ

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах РФ. Об этом рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф», - отметила Голикова.

Помимо этого, чиновница напомнила российским гражданам, что оптимальной защитой от COVID-19 является вакцинация, которая в нашей стране проводится бесплатно. Записаться на прививку можно на портале госуслуг или по номеру телефона 122.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса. Так, за минувшие сутки от вызванных инфекцией осложнений умерли 1 064 человека. Больше всего летальных исходов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. За весь период пандемии в стране скончались 228 453 пациента с COVID-19.