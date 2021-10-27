Путин заявил, что россияне и предприятия обеспечены газом в РФ по стабильной цене

Президент России Владимир Путин сообщил, что предприятия и россияне внутри страны обеспечены газом по стабильной цене. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

«Главное для нас - это то, что отечественные потребители, как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей, полностью обеспечены газом по устойчивым ценам, причем на долгосрочную перспективу», - сказал Путин.

Также президент России заявил, что «Газпром» полностью восполнил нехватку в Европе американского газа. При этом Путин поручил компании сразу после закачки топлива в российские хранилища начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.