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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу Фургала и его подельников

Елизавета Потейчук
17:02 27.10.2021
Бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу Фургала и его подельников
© Фото: Пресс-служба Басманного суда, РИА Новости
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Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и трех его соучастников. Фургала обвиняют в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

«Сегодня в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"), а также трех его соучастников», - сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

По версии следствия, Николай Мистрюков и Сергей Фургал создали организованную группу для убийства конкурентов в 2004 году, «руководствуясь корыстными мотивами и желанием увеличить доход подконтрольной им коммерческой организации», которая занималась скупкой лома черного металла.

В состав группировки, по словам ведомства, вошли Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые обладают авторитетом в Хабаровском крае. Они, в свою очередь, за денежное вознаграждение к участию в преступлениях привлекли Андрея Палея и Марата Кадырова.

Марат Кадыров в июле 2004 года бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Кадыров тогда находился в поселке Прогресс Амурской области. В Генпрокуратуре уточнили, что смерть потерпевшего не наступила по обстоятельствам, независящим от соучастников.

В результате затянувшегося коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков, согласно данным следствия, заказали убийство еще одного предпринимателя при посредничестве Тимофеева и Карепова. Палей в октябре того же года несколько раз выстрелил в бизнесмена, который впоследствии скончался на месте.

Чтобы скрыть это преступление, в январе 2005 года Палей застрелил в Хабаровске мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя.

«Уголовное дело в отношении Фургала, Кадырова, Карепова и Палея направлено в Верховный суд Российской Федерации для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности», - уточняется в сообщении ведомства.

Ранее Фургалу запретили участвовать в судебных процессах. Медики столичного следственного изолятора отстранили его от судебных процессов из-за проблем со здоровьем.

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