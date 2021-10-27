Диетолог предупредила об опасном влиянии сахарозаменителей на организм

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что сахарозаменитель может нанести вред человеческому организму, если он низкого качества и употребляется в избытке. Она также упомянула, что заменитель сахара особенно опасен для сладкоежек.

«Есть не очень хорошие сахарозаменители, а есть, например, стевия. Она полезна. Когда вместо сахара человек употребляет заменитель, с одной стороны, калорий нет. Но с другой - мозг уже готовится к принятию сахара. И если он "почувствовал" этот сладкий вкус, а сахара "не получил", то чувство голода может только усилиться. Конечно, все индивидуально. Если человек немного сахарозаменителя добавил - это нормально», - объяснила диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина при этом упомянула, что зависимым от сахара людям лучше не делать резкого перехода на заменители из-за возможного возникновения животного аппетита. Диетолог считает, что человеческий организм начинает стремительно стареть из-за чрезмерного употребления сахара, так как поступающая из пищи глюкоза быстро перерабатывается в жир, который портит состояние кожи. Помимо этого, говорит Соломатина, большое количество сахара в организме уменьшает в нем содержание кальция и магния.

Ранее Елена Соломатина объяснила, вреден ли полный отказ от сахара. Врач подчеркнула, что необходимая ежедневная норма потребления сахара будет достигнута из продуктов питания.