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Врач объяснила, вреден ли полный отказ от сахара

Светлана Иванова
17:31 25.10.2021
Необходимая ежедневная норма потребления глюкозы будет достигнута из продуктов питания, сообщила специалист.
Врач объяснила, вреден ли полный отказ от сахара
© Фото: Funkystock, imageBROKER, Globallookpress
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Полный отказ от сахара в чистом виде не несет вреда для организма. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Как подчеркнула специалист, необходимая ежедневная норма потребления этого продукта будет достигнута из продуктов питания.

«Мозг питается исключительно глюкозой, поэтому он все перерабатывает в сахар. А так мы везде едим "скрытый" сахар - в колбасе, например, соусе, даже там, где мы его и не ожидаем увидеть», - пояснила диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Она добавила, что именно по этой причине люди часто переедают ежедневную норму сахара.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Кира Глинка рассказала, что конфеты, в которых содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, трансжиры и пищевые красители, можно заменить полезными сладостями. Более полезной альтернативой являются финики, изюм, курага, смеси из ягод и тропических фруктов.

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