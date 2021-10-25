Врач объяснила, вреден ли полный отказ от сахара

Полный отказ от сахара в чистом виде не несет вреда для организма. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Как подчеркнула специалист, необходимая ежедневная норма потребления этого продукта будет достигнута из продуктов питания.

«Мозг питается исключительно глюкозой, поэтому он все перерабатывает в сахар. А так мы везде едим "скрытый" сахар - в колбасе, например, соусе, даже там, где мы его и не ожидаем увидеть», - пояснила диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Она добавила, что именно по этой причине люди часто переедают ежедневную норму сахара.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Кира Глинка рассказала, что конфеты, в которых содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, трансжиры и пищевые красители, можно заменить полезными сладостями. Более полезной альтернативой являются финики, изюм, курага, смеси из ягод и тропических фруктов.