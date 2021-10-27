В оперштабе перечислили, какие заведения не будут работать в Москве в выходные дни

В праздничные ноябрьские дни, которых в этом году будет больше в связи с эпидемией коронавируса, в столице будут закрыты многие учреждения социального назначения, оказывающие бытовые услуги.

Неделю, объявленную нерабочей с 28 октября по 7 ноября, глава Роспотребназдора Анна Попова порекомендовала провести дома, чтобы обезопасить себя от заражения инфекцией COVID-19.

Как сообщили в оперштабе, в Москве в выходные дни не будут работать: химчистки и прачечные, шиномонтажи и автосервисы, салоны красоты, массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. А в стоматологических клиниках будут оказывать только неотложную или экстренную помощь.

Ранее столичные власти сообщили о том, что продление нерабочих дней после 7 ноября в Москве не планируется. Кроме того, к качестве некоторых мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса 30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы из дома.