Путин заявил о готовности обмениваться опытом по борьбе COVID-19 со странами АСЕАН

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обмениваться опытом борьбы с коронавирусом и расширять программу обучения эпидемиологов из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом глава государства заявил в ходе видеоконференции на Восточноазиатском саммите.

«Саммит фокусируется именно на теме борьбы с пандемией, преодолении ее последствий, на вопросах реализации принятого по инициативе России на предыдущей встрече совместного заявления по сотрудничеству на противоэпидемическом треке. В этом контексте мы готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекцией», - сказал Путин.

При этом Россия может расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов на базе Центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР во Владивостоке. В ноябре-декабре в центре запланировано проведение новых курсов повышения квалификации, отметил президент.

В сентябре глава Минздрава России призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса, если прививка была сделана одним из официально одобренных препаратов.