Члены Общественного совета при МО посетили мотострелковую дивизию под Ростовом-на-Дону
Делегация также побывала в военном комиссариате и оценила условия призыва на службу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Члены Общественного совета при Министерстве обороны оценили то, как живут и служат бойцы 150-й мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону.
Вместе с командованием делегация осмотрела казармы, учебные классы и даже попробовала блюда в столовой. Отдельное внимание уделили военному госпиталю, который оснащен новейшим оборудованием, для диагностики и лечения заболеваний.
Делегация Общественного совета также побывала в военном комиссариате и оценила условия призыва на службу.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии совместно с юнармейцами города Новочеркасск и жителями приняли участие в международной акции «Сад памяти».