Члены Общественного совета при МО посетили мотострелковую дивизию под Ростовом-на-Дону

Члены Общественного совета при Министерстве обороны оценили то, как живут и служат бойцы 150-й мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону.

Вместе с командованием делегация осмотрела казармы, учебные классы и даже попробовала блюда в столовой. Отдельное внимание уделили военному госпиталю, который оснащен новейшим оборудованием, для диагностики и лечения заболеваний.

Делегация Общественного совета также побывала в военном комиссариате и оценила условия призыва на службу.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии совместно с юнармейцами города Новочеркасск и жителями приняли участие в международной акции «Сад памяти».