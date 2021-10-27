Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ТЦ Екатеринбурга драка и давка создались в очереди на вакцинацию

Елизавета Потейчук
15:43 27.10.2021
В ТЦ Екатеринбурга жители чуть не подрались в очереди на вакцинацию препаратом «Спутник Лайт». Вакцина закончилась за 15 минут.
© Видео: Znak.com, YouTube.com © Фото: Znak.com, YouTube.com
Читайте нас на:

В екатеринбургском торговом центре «Мега» за 15 минут закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Жительница Екатеринбурга сообщила, что огромная очередь на вакцинацию выстроилась еще задолго до открытия пункта.

«Я простояла минут 40. Вакцинация с 12, но очередь огромная, невозможно подойти и взять талон. Народ стал записываться на листочке, и потом один мужчина выкрикивал номера и отбивал талон. Но где-то на 170-м закончился „Лайт“», - сказала девушка изданию Znak.com. 

Ранее в Минздраве одобрили одновременную вакцинацию от COVID-19 и вируса гриппа. Взаимодействие двух лекарственных компонентов исследовали в ходе доклинических испытаний.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:19 В стране и мире
Видео
Мошенники научились подделывать голоса и выманивать деньги с помощью «дипфейков»
13:59 Спорт
Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира
15:37 В стране и мире
В Совбезе заявили о кибератаках на объекты атомной энергетики РФ
12:39 В стране и мире
Хабенский станет новым худруком МХТ имени Чехова
12:32 В стране и мире
Песков назвал «последней мерой» закрытие границ регионов РФ из-за COVID-19
Популярное
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.