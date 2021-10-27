В ТЦ Екатеринбурга драка и давка создались в очереди на вакцинацию

В екатеринбургском торговом центре «Мега» за 15 минут закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Жительница Екатеринбурга сообщила, что огромная очередь на вакцинацию выстроилась еще задолго до открытия пункта.

«Я простояла минут 40. Вакцинация с 12, но очередь огромная, невозможно подойти и взять талон. Народ стал записываться на листочке, и потом один мужчина выкрикивал номера и отбивал талон. Но где-то на 170-м закончился „Лайт“», - сказала девушка изданию Znak.com.

Ранее в Минздраве одобрили одновременную вакцинацию от COVID-19 и вируса гриппа. Взаимодействие двух лекарственных компонентов исследовали в ходе доклинических испытаний.