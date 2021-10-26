Мотострелки ЮВО с юнармейцами и жителями Новочеркасска высадили около 300 саженцев деревьев

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии общевойскового соединения Южного военного округа (ЮВО) совместно с юнармейцами города Новочеркасск и жителями приняли участие в международной акции «Сад памяти».

Объединив усилия, участники акции высадили около 300 саженцев. По завершении работ, военнослужащие организовали полевой обед, вручив участникам-юнармейцам индивидуальные рационы питания.

В Ростовской области в память о погибших в годы Великой Отечественной войны высадили более 316 тысяч сеянцев и саженцев сосны, акации и клена на площади порядка 105 гектаров. Всего в России и многих других странах в рамках акции высажено более 27 миллионов деревьев.

За каждым деревом стоит судьба отдельного героя, героя своей семьи. Высаженные деревья – символ памяти и благодарности мирных поколений за подвиг ветеранов, бойцов Красной Армии для сохранения нашего государства, обеспечения жизни, процветания нашей Родины, наших детей.