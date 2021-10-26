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Осужденный за бандитизм сбежал из психбольницы в Астрахани

Валентина Пескова
22:14 26.10.2021
Мужчина 1982 года рождения объявлен в розыск УМВД России по Астраханской области.
Осужденный за бандитизм сбежал из психбольницы в Астрахани
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Полиция начала розыск осужденного Магомеда Алханова, который сегодня сбежал из психиатрической больницы в Астрахани, расположенной по адресу Началовское шоссе, дом 15.

«Разыскивается совершивший побег из под стражи из отделения психиатрической больницы осужденный по статье 209 УК РФ ("Бандитизм") Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения», - сообщает УМВД России по Астраханской области.

Розыск преступника ведется во взаимодействии с другими правоохранительными структурами. Отмечается, что сбежавший был одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Его можно узнать по особым приметам: худощавому телосложению и седой бороде.

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