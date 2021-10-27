Друг Светличной актер Иван Николаев назвал пропажу актрисы «отвратительной»

Российская и советская актриса Светлана Светличная приняла участие в съемках одного из ток-шоу. Об этом, в частности, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Instagram. Актер Иван Николаев в беседе со «Звездой» назвал пропажу актрисы спланированной для эксклюзива.

«Это катастрофа, потому что я был уверен, что журналисты, воспользовавшись ее нестабильным состоянием, использовали это для эксклюзива. Ее искали сотни людей. Это просто недопустимо, это отвратительно. Очевидно любому человеку, что трое суток Светлана Афанасьевна не сидела в кафе у себя дома, когда она пропала. А была она на Киностудии имени Горького или в гостинице», - сказал актер.

Он отметил, что Светлана Афанасьевна человек уже пожилой и ей, видимо, хотелось внимания.

«Ей такую возможность предоставили. Но какой ценой? Во-первых, ее репутация просто уничтожена, потому что если с ней что-то действительно случится, она пропадет или попадет в больницу, то люди и общественность серьезного внимания на такую новость уже обращать не будут», - заключил Иван Николаев.

Об исчезновении стало известно 22 октября. Для поисков были организованы поисковые отряды - предполагается, что актриса могла быть дезориентирована из-за деменции. Также к расследованию исчезновения подключился Следственный комитет.