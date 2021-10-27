«Все обеспечены жильем»: начштаба подводных сил ТОФ рассказал о жизни военных на Камчатке

Руководство России, Министерство обороны РФ, а также командование ВМФ уделяет большое внимание повышению качества жизни военнослужащих на территории Камчатки. Об этом заявил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота Аркадий Наварский.

«На текущий момент я могу с уверенностью сказать, что все военнослужащие обеспечены служебным жильем. Дети всех военнослужащих имеют возможность быть зачислены в детские садики и школы без очереди», - констатировал он.

Наварский отметил, что большое внимание уделяется созданию благоприятных условий жизни для моряков-подводников. В частности, в их распоряжении имеется спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивными залами, тренажерами, аквапарком и боулингом.

Ранее Наварский сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами проекта 955 «Борей-А» и атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М».