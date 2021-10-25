Биолог объяснил, что даст новый московской локдаун

С 28 октября в России вводится ряд новых ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Полностью закрытыми будут оставаться торговые центры, кинотеатры, зоопарки, спортзалы и салоны красоты, театры и музеи смогут принимать посетителей только по QR-кодам при условии заполняемости помещений не более 50%. Кандидат биологических наук Федор Лисицын объяснил в студии программы «Сегодня утром» на «Звезде», зачем это в данный момент необходимо и к чему может привести.

Эксперт отметил, что коронавирус давно перестал быть сугубо медицинской проблемой, все сильнее становясь в России проблемой социальной. По словам Лисицына, весна и лето 2021 года были буквально «подарены» россиянам для массовой вакцинации, которой, к сожалению, не произошло.

«Ситуация следующая: любые ограничения снижают нарастание пика роста числа заболевших. Рвутся цепочки, это происходит медленнее. Поэтому мы успеваем распределить больных по клиникам, успеваем принять меры, и в нашем случае, здесь и сейчас, успеваем дождаться серьезных морозов. Мы понимаем климат России: морозы всегда, и мы видели это на опыте прошлого года, когда после декабря началось падение, всегда надежное средство, ограничивающее размах эпидемии», - заявил биолог.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки достижения пиковых значений по COVID-19 в Москве. По его данным, динамика указывает на то, что рекордные показатели будут достигнуты в последнюю неделю октября.