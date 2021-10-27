Лавров сообщил, что террористы под видом беженцев пытаются попасть в соседние с Афганистаном страны

Одной из ключевых задач, связанных с ситуацией в Афганистане, является контроль за потоком беженцев, так как под их видом в соседние страны проникают террористы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в формате стран - соседей Афганистана. Для разрешения ситуации следует вести работу по улучшению качества жизни в Афганистане, считает министр.

«Сейчас на повестке дня - задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы. Достичь этой цели можно лишь путем создания нормальных условий жизни в самом Афганистане. В дальнейшем это станет важной предпосылкой для постепенного возвращения афганцев на родину», - говорится на сайте МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что центральную роль в урегулировании ситуации в Афганистане должна играть Организация Объединенных Наций. Москва, по словам министра, в скором времени направит в Афганистан партию гуманитарной помощи.