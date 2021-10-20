Лавров высказался о роли ООН в урегулировании ситуации в Афганистане

Центральную роль в урегулировании ситуации в Афганистане должна играть Организация Объединенных Наций. Такое мнение выразил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Убеждены, что центральную координирующую роль в консолидации международных усилий на афганском направлении должна играть Организация Объединенных Наций. Надеюсь, что обнародованный по итогам сегодняшнего заседания коллективный призыв стран-участниц московского формата к руководству и всем членам ООН будет услышан и в обозримой перспективе мы получим соответствующую позитивную реакцию», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министр от лица официальной Москвы выразил благодарность талибам* за содействие возвращению на родину россиян из Афганистана в период смены власти.

«Признательны также за оказанное содействие в возвращении на родину россиян, которые оказались в Афганистане в период смены власти», - добавил Лавров.

Также министр иностранных дел России отметил, что Москва в скором времени направит в Афганистан партию гуманитарной помощи.

«Со своей стороны планируем в ближайшие дни направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи», — заявил глава ведомства.

Ситуацию в Афганистане сегодня обсуждают в российской столице на заседании «Московского формата». В многосторонних консультациях по основной теме участвуют делегаты из десяти стран региона, Сергей Лавров и высокопоставленная делегация талибов* с заместителем главы нынешнего правительства Афганистана Абдулом Салам Ханафи.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.