«Концов не найдут»: Аксенов о передаче золота скифов Украине

Если коллекцию скифского золота передадут украинским чиновникам, то оно может пропасть с концами. Об этом заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, поиски артефактов стоит поручить силовикам.

«Суд Амстердама принял решение передать ее (коллекцию - прим. ред.) на хранение в Украину. Это "пусти козла в огород" называется. Все, что украинским чиновникам отдадут на хранение, похоже, концов не найдут больше. Только ФСБ сможет найти в конце, где находится наше достояние, артефакты», - заявил Аксенов.

Ранее глава СК РФ поручил провести проверку обстоятельств, при которых коллекция скифского золота, принадлежащая музеям Крыма, была передана Украине. Следователям поручено оказать содействие в проведении проверки совместно с МИД РФ.