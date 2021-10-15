Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Казахстане освоили производство вакцины «Спутник Лайт»

Валентина Пескова
16:24 15.10.2021
Российский однокомпонентный препарат пока временно зарегистрирован в Казахстане и будет использоваться для ревакцинации населения.
В Казахстане освоили производство вакцины «Спутник Лайт»
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

Фармацевтический завод в Караганде успешно освоил производство российского препарата для вакцинации «Спутник Лайт». Как сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, медикамент будут использовать для ревакцинации населения.

«Наш карагандинский завод освоил производство "Спутник Лайт", препарат временно зарегистрирован в Казахстане», - цитирует министра ТАСС.

Министр также добавил, что в ближайшее время республика планирует сделать отдельную закупку партии препарата «Спутник Лайт».

В Казахстане приступили к вакцинации населения от коронавируса российским «Спутником V» еще 1 февраля. Позже в Казахстане стали использоваться вакцины и других производителей. Ученые в Аргентине, проведя исследование, доказали, что российский однокомпонентный «Спутник Лайт» может использоваться в качестве бустера для других вакцин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:15 Армия
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
15:12 В стране и мире
Собянин сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве составляет 20-30%
15:40 Армия
Видео
Начальник Генштаба Герасимов вручил Боевое знамя 32-му пункту управления связью
13:38 В стране и мире
Видео
Полиция привлекла к ответственности устроивших дебош на станции метро «Текстильщики»
12:36 В стране и мире
Видео
В Бутово горит газовая подстанция
Популярное
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Врач рассказал, что нужно есть после контакта с больными коронавирусом
Видео
Экипажи Ми-8 высадили десант и эвакуировали условно-раненых на учениях в Сербии
Корабль ВМС Украины терпит бедствие в Черном море
Видео
Президент РФ заявил, что доллар подрывает позиции в качестве резервной валюты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.