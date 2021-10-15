В Казахстане освоили производство вакцины «Спутник Лайт»

Фармацевтический завод в Караганде успешно освоил производство российского препарата для вакцинации «Спутник Лайт». Как сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, медикамент будут использовать для ревакцинации населения.

«Наш карагандинский завод освоил производство "Спутник Лайт", препарат временно зарегистрирован в Казахстане», - цитирует министра ТАСС.

Министр также добавил, что в ближайшее время республика планирует сделать отдельную закупку партии препарата «Спутник Лайт».

В Казахстане приступили к вакцинации населения от коронавируса российским «Спутником V» еще 1 февраля. Позже в Казахстане стали использоваться вакцины и других производителей. Ученые в Аргентине, проведя исследование, доказали, что российский однокомпонентный «Спутник Лайт» может использоваться в качестве бустера для других вакцин.