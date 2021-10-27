В Петербурге человек с двумя ножами и молотком разгромил автобус

В Санкт-Петербурге молодой мужчина начал проявлять агрессию в автобусе. По словам водителя, у агрессора с собой были два ножа и молоток, которыми он начал громить автобус. Пассажиры спешно покинули автобус, после чего водитель запер неадекватного человека внутри салона. К месту прибыли сотрудники полиции.

«Для задержания вооруженного правонарушителя один из полицейских в соответствии с Федеральным законом "О полиции" применил слезоточивый газ. Пытаясь скрыться, мужчина головой разбил боковое стекло в салоне автобуса и вывалился наружу, ударившись об асфальт», - сообщили в МВД.

После задержания мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиков и травма головы, которую тот получил, выпав из автобуса.

Ранее в Вене психически нездоровый 35-летний мужчина, вооруженный ножом, атаковал прохожих. В результате пострадали четыре человека. Полиция уже задержала напавшего.