Психически нездоровый человек напал с ножом на прохожих в Вене

В Вене психически нездоровый 35-летний мужчина атаковал прохожих. В результате пострадали четыре человека. Полиция уже задержала напавшего.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати, в этот день, 26 октября, в Австрии проходят гулянья в честь национального праздника - принятия закона о нейтралитете страны после Второй мировой войны. Полиция сообщила, что в действиях преступника нет религиозного или политического мотива.

Ранее в наркологическом диспансере Якутии пациент напал с ножом на соседей по палате. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо пострадали.