Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Марка Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства

Кира Карон
10:40 27.10.2021
Бывшие сотрудники компании обратились в суд еще 20 сентября, однако об этом стало известно только во вторник, 26 октября.
На Марка Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства
© Фото: Wu Xiaoling, Xinhua, Globallookpress
Читайте нас на:

Главу компании Facebook Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан обвиняют в сексуальных домогательствах и дискриминации. Два человека, работавшие ранее в семье, подали судебные иски против пары. Об этом сообщает телеканал NBC.

Истцами выступили Джон Доу, который числился «управляющим домашним хозяйством» с января 2017 года по март 2019 года, и Миа Кинг из компании Limitless Specialty Services LLC, работавшая с мая 2018 года по февраль 2019 года. Компания предоставляла супружеской чете услуги безопасности.

Также Цукерберга и Чан обвинили в задержке выплат зарплаты. По данным телеканала, сама компания Facebook не упомянута в разбирательствах.

Ранее бывшая сотрудница Facebook заявила, что соцсеть способствует разжиганию ненависти в Интернете. Она отметила, что компании выгодно распространение сеющего рознь контента, так как он привлекает больше внимания и лучше монетизируется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:14 В стране и мире
Минздрав разрешил одновременное введение «Спутника Лайт» и вакцин от гриппа
10:17 В стране и мире
Взрыв газа произошел в жилом доме в Красногорске
08:59 В стране и мире
Израиль с 15 ноября может начать принимать вакцинированных «Спутником V» туристов
07:58 В стране и мире
Взрыв обвалил стену в одном из домов в Улан-Удэ
06:36 Армия
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Популярное
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.