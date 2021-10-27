На Марка Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства

Главу компании Facebook Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан обвиняют в сексуальных домогательствах и дискриминации. Два человека, работавшие ранее в семье, подали судебные иски против пары. Об этом сообщает телеканал NBC.

Истцами выступили Джон Доу, который числился «управляющим домашним хозяйством» с января 2017 года по март 2019 года, и Миа Кинг из компании Limitless Specialty Services LLC, работавшая с мая 2018 года по февраль 2019 года. Компания предоставляла супружеской чете услуги безопасности.

Также Цукерберга и Чан обвинили в задержке выплат зарплаты. По данным телеканала, сама компания Facebook не упомянута в разбирательствах.

Ранее бывшая сотрудница Facebook заявила, что соцсеть способствует разжиганию ненависти в Интернете. Она отметила, что компании выгодно распространение сеющего рознь контента, так как он привлекает больше внимания и лучше монетизируется.