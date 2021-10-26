Бывшая сотрудница Facebook заявила, что соцсеть способствует разжиганию ненависти в Интернете

Бывшая сотрудница компании Facebook Фрэнсис Хауген, которая передала журналистам архив внутренних документов корпорации, заявила, что текущие принципы ее работы способствуют разжиганию ненависти в Интернете. Об этом она сказала на слушаниях в сенате США.

Она добавила, что алгоритмы Facebook, которые в первую очередь учитывают интерес пользователей к теме, усиливают противоречия в обществе, а также межэтнические и межрелигиозные трения, что может привести и ранее уже приводило к трагическим последствиям, пишет РИА Новости.

Ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать компанию. Также Цукерберг считает, что компаниям необходимо госрегулирование медиаполитики, чтобы ряд вопросов они не решали самостоятельно.