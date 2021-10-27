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Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов посетит церемонию награждения в Осло

Кира Карон
10:13 27.10.2021
Церемония вручения премии традиционно проходит в Осло 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля.
Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов посетит церемонию награждения в Осло
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года пройдет 10 декабря в Осло в очном формате, ожидается личное присутствие на ней лауреатов. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов подтвердил «Звезде», что планирует посетить церемонию награждения.

«Да, планируется очное вручение. Редакция получила распорядок дня проведения церемонии», - сказал Муратов.

Он добавил, что ему пока неизвестно, будет ли присутствовать на церемонии филиппинская журналистка Мария Ресса.

Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и российскому журналисту Дмитрию Муратову. Они были удостоены этой премии за усилия по защите свободы слова.

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