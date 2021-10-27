В стране и мире Смещенный военными премьер Судана возвращается домой Кира Тило По данным прессы, его сопровождают военные. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, смещенный с должности после военного переворота, возвращается домой, передает телеканал Al Hadath. Ранее главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил, что Хамдук находится у него дома, сообщает местная пресса. «Хамдук находится в моем доме. Он - гость, а не заключенный, и он вернется в свой дом после того, как все утихнет. Мы благодарим Хамдука за последний период пребывания на посту премьер-министра», - цитирует телеканал Бурхана. Также в СМИ сообщают, что Абдаллу Хамдука сопровождают военные. Ранее в Судане ввели чрезвычайное положение после произошедшего госпереворота. В стране разгорается конфликт между военными и гражданским населением, не работает Интернет, отсутствует сотовая связь и авиасообщение. Профсоюзы врачей, банковских служащих и пилотов объявили забастовку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика