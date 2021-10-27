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Смещенный военными премьер Судана возвращается домой

Кира Тило
00:19 27.10.2021
По данным прессы, его сопровождают военные.
Смещенный военными премьер Судана возвращается домой
© Фото: ТРК "Звезда"
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Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, смещенный с должности после военного переворота, возвращается домой, передает телеканал Al Hadath. Ранее главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил, что Хамдук находится у него дома, сообщает местная пресса.

«Хамдук находится в моем доме. Он - гость, а не заключенный, и он вернется в свой дом после того, как все утихнет. Мы благодарим Хамдука за последний период пребывания на посту премьер-министра», - цитирует телеканал Бурхана.

Также в СМИ сообщают, что Абдаллу Хамдука сопровождают военные. 

Ранее в Судане ввели чрезвычайное положение после произошедшего госпереворота. В стране разгорается конфликт между военными и гражданским населением, не работает Интернет, отсутствует сотовая связь и авиасообщение. Профсоюзы врачей, банковских служащих и пилотов объявили забастовку. 

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