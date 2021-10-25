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В Судане введено чрезвычайное положение после произошедшего госпереворота

Константин Коковешников
18:02 25.10.2021
В стране разгорается конфликт между военными и гражданским населением, не работает интернет, отсутствует сотовая связь и авиасообщение.
В Судане введено чрезвычайное положение после произошедшего госпереворота
© Фото: Rasd Sudan Network
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Столица Судана Хартум, расположенная в месте слияния Белого и Голубого Нила, с утра наводнена десятками тысяч человек, которые по призыву арестованного премьер-министра вышли на улицы. Абдалла Хамдук, полномочия которого заканчивались в ноябре, был задержан минувшей ночью сразу после переговоров, которые состоялись у него с главой Суверенного совета Абдель-Фаттахом аль-Бурханом. На первой пресс-конференции сегодня аль-Бухран объявил о введении в Судане чрезвычайного положения и приостановлении работы всех органов власти.

«Давайте все вместе, начиная с сегодняшнего дня и вплоть до всеобщих выборов в июле 2023 года, будем трудиться над тем, чтобы улучшить жизнь людей и обеспечить их безопасность, а также создать условия для работы политических партий, чтобы к указанной дате выборы состоялись», - сообщил глава переходного правительства Суверенного совета Судана.

В стране сейчас не работает интернет, нет сотовой связи, прекращено авиасообщение. Медицинские службы приостановили оказание медицинской помощи, если она не экстренная. Профсоюзы врачей, банковских служащих и пилотов объявили забастовку. В эфире каналов и радио весь день идут одни концерты. Но находятся и те граждане страны, которые выступают в поддержку военного переворота, который, как уже заявил новый лидер Судана, стал ответом на молодежную революцию.

«Мы не для того свергли бывшего президента Аль-Башира, чтобы на его месте оказался кто-то такой же, а наша жизнь, как была трудной, такой же и осталась. Необходимо изменить действующий курс страны», - заявил аль-Бурхан.

Символично, что отказ от действующего курса произошел вопреки официальной воле Вашингтона. Спецпосланник США в странах так называемого Африканского Рога Джеффри Фелтман накануне поочередно встречался с каждой из сторон. Однако, по всей видимости, безрезультатно. Пока на улицах Хартума, который оцеплен армией, в сторону протестующих летят резиновые пули и дымовые шашки.

Уже известно о как минимум 12 пострадавших. И ситуация с каждым часом лишь накаляется. Этой ночью при помощи горящих покрышек протестующие перекрывали улицы и возводили импровизированные баррикады.

Для истерзанного гражданской войной Судана это уже второй переворот за последние два года. До этого революционеры предпринимали попытку переворота в сентябре, однако она была неудачной. Как считают в МИД РФ, главной причиной госпереворота в Судане является внешнее вмешательство, уточнив, что речь идет о зарубежных покровителях и консультантах.

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