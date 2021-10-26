В полиции раскрыли обстоятельства убийства россиянина в пригороде Оксфорда

Британские правоохранители рассказали об обстоятельствах убийства IT-специалиста, россиянина Леонида Лабошина, произошедшего в пригороде Оксфорда. Преступление произошло 17 октября, но подробности стали известны много позже.

По данным полиции, причиной смерти Лабошина стали полученные им ножевые ранения. По подозрению в их нанесении задержан 33-летний житель Оксфордшира. На сайте местной полиции сообщается, что ему предъявлены обвинения и он находится под стражей. Правоохранители также отмечают, что преступление носит единичный характер и не представляет общественной опасности.

Информация о смерти Лабошина распространилась после заявления его семьи, которая, согласно заявлению полиции, была своевременно осведомлена о трагедии.