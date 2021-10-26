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Российский IT-специалист убит в Великобритании

Анна Берестовая
03:49 26.10.2021
Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда.
Российский IT-специалист убит в Великобритании
© Фото: May James Keystone Press Agency Globallookpress
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В пригороде Оксфорда в результате нападения погиб российский IT-специалист Леонид Лабошин. Погибший проживал в Великобритании и трудился программистом в Оксфордском университете.

Информация о кончине россиянина стала известна из заявления родственников Лабошина, опубликованного на сайте полиции долины Темзы. Само нападение, в результате которого был убит мужчина, произошло 17 октября.

Правоохранительные органы ранее сообщали, что по подозрению в совершении преступления был арестован 33-летний мужчина. Семья Лабошина, согласно заявлению полиции, была немедленно осведомлена о произошедшей трагедии.

В соответствии с обнародованными на сайте полиции сведениями, Леонид Лабошин являлся выпускником СПбГУ, приглашенным для работы в Великобритании в качестве сотрудника Оксфордского университета. Областью его деятельности были медицинские научные разработки, в частности, направленные на своевременное выявление рака и его дальнейшее хирургическое лечение.

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