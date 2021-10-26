Российский IT-специалист убит в Великобритании

В пригороде Оксфорда в результате нападения погиб российский IT-специалист Леонид Лабошин. Погибший проживал в Великобритании и трудился программистом в Оксфордском университете.

Информация о кончине россиянина стала известна из заявления родственников Лабошина, опубликованного на сайте полиции долины Темзы. Само нападение, в результате которого был убит мужчина, произошло 17 октября.

Правоохранительные органы ранее сообщали, что по подозрению в совершении преступления был арестован 33-летний мужчина. Семья Лабошина, согласно заявлению полиции, была немедленно осведомлена о произошедшей трагедии.

В соответствии с обнародованными на сайте полиции сведениями, Леонид Лабошин являлся выпускником СПбГУ, приглашенным для работы в Великобритании в качестве сотрудника Оксфордского университета. Областью его деятельности были медицинские научные разработки, в частности, направленные на своевременное выявление рака и его дальнейшее хирургическое лечение.