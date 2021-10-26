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Иркутский Минздрав объяснили слова врача, посоветовавшего непривитым умирать дома

Кира Карон
08:04 26.10.2021
Во время прямого эфира в соцсетях Новожилов сказал, что непривитые от коронавируса должны «помирать дома», а не занимать места в больницах.
Иркутский Минздрав объяснили слова врача, посоветовавшего непривитым умирать дома
© Фото: Evgeny Sinitsyn, XinHua, Globallookpress, имдкб.рф
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В Минздраве Иркутской области объяснили переживанием за здоровье детей слова главного врача городской Ивано-Матренинской детской больницы Виктора Новожилова, который заявил, что непривитые от COVID-19 должны «помирать дома». Пояснения Минздрава опубликованы во вторник на официальной странице ведомства в сети «ВКонтакте».

Как отметил глава регионального министерства здравоохранения Яков Сандаков, высказывание Новожилова не означает, что тем, кто не прошел вакцинацию, не будет оказываться помощь в полном объеме.

«Все мы знаем, как он переживает за своих маленьких пациентов. Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень беспокоит Владимира Александровича. Сегодня в области много коек отданы под коронавирус, переносятся плановые операции, госпитализации», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что российские медики отмечают, что вероятность летального исхода у пациентов с дельта-штаммом коронавируса увеличилась сразу на 132%. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Специалист сообщил, что нет никаких оснований считать, что пик заболеваемости инфекцией COVID-19 в России уже пройден.

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