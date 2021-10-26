«Стрелы» Северного флота прикрыли морпехов от воздушной «атаки» под Мурманском

В Мурманской области состоялись масштабные учения частей ПВО ВС РФ. Зенитчики Северного флота прикрыли морпехов от воздушного удара условного противника.

Маневры с применением зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» прошли на полигоне у озера Санта-ярви. По легенде учений, батарея «Стрел» защищала «черных беретов» во время «наступления». Боевые машины вели огонь не только с места, но и в движении.

«Стрела-10» - гусеничный ЗРК малой дальности. Он предназначен для противовоздушной обороны сухопутных войск и способен поражать цели на дальности в пять километров.

Ранее комплексы также применили в ходе учений под Астраханью. Там зенитчики отразили массированную атаку условного неприятеля, уничтожив более 50 обозначавших его мишеней.