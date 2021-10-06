Армия Зенитчики отразили массированную атаку «вражеской» авиации под Астраханью Андрей Аркадьев Задачу военнослужащим усложняли искусственные радиоэлектронные помехи. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Войска противовоздушной обороны уничтожили более 50 мишеней на учениях в Астраханской области. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов обнаружили и перехватили цели, которые имитировали авиацию условного противника. Пуски ракет проходили днем и ночью. Как сообщили в Минобороны, точность поражения целей составила 90%. Задачу военнослужащим усложняли искусственные радиоэлектронные помехи. Всего в маневрах участвовали свыше 2 000 военнослужащих и более 700 единиц техники - в том числе системы С-300, комплексы «Бук», «Тор», «Стрела-10» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика